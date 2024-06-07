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Bloomberg: Німеччина розглядає можливість надати Україні ще одну систему Patriot

Італія збирається відправити одну зі своїх систем SAMP-T після саміту G7, який відбудеться цього місяця.

Bloomberg: Німеччина розглядає можливість надати Україні ще одну систему Patriot
Система Patriot
Фото: EPA/UPG

Німеччина розглядає можливість відправити в Україну четверту систему Patriot, передає Bloomberg.

Раніше уряд канцлера Олафа Шольца пообіцяв три установки, зокрема, остання заява з'явилася у квітні. Щодо останнього випадку, то Берлін ще не ухвалив остаточне рішення.

Видання зазначає, що німецький уряд активно докладає зусиль щодо об'єднання можливостей протиповітряної оборони серед союзників, оскільки динаміка війни змінилася на користь Росії. 

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила минулого місяця, що вдалося зібрати майже 1 мільярд євро на додаткову підтримку протиповітряної оборони, насамперед, на купівлю ракет для ППО. Берлін також поставив десятки зенітних установок Gepard та кілька систем ППО Iris-Т.

Союзники, серед яких США і Румунія, теж розглядають можливість надати Києву систему Patriot, а Італія має намір відправити одну зі своїх систем SAMP-T після саміту "Великої сімки", який відбудеться цього місяця.

  • Уряд Німеччини каже, що вже веде переговори з країнами щодо нових зобов’язань протиповітряної оборони для України. Водночас Берлін обмірковує збільшення власних запасів американських ракетних систем Patriot.
  • Видання The New York Times стверджувало, що раніше обіцяна німецьким урядом система протиповітряної оборони Patriot потрапить до України, за найкращого сценарію, не раніше кінця червня.
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