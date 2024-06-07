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У травні Росія вбила 174 цивільних українців і поранила 690. В ООН назвали це найвищою щомісячною кількістю жертв

Такий стрибок пояснюють активізацією обстрілів на Харківщині.

У травні Росія вбила 174 цивільних українців і поранила 690. В ООН назвали це найвищою щомісячною кількістю жертв
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Фото: Іван Станіславський

Щонайменше 174 цивільних були вбиті і 690 поранені в Україні у травні. Це є найвищою щомісячною кількістю жертв серед цивільного населення, яке зафіксувала Місія ООН з прав людини в Україні.

Як ідеться на сайті Організації Об'єднаних Націй, ця кількість убитих мирних жителів збільшилася на 31% порівняно з квітнем 2024 року.

"Збільшення жертв серед мирного населення відбулося в основному через обстріл у Харківській області з 10 травня, пов'язаний із наземним наступом російських збройних сил з боку Російської Федерації на Харківську область", - заявили в ООН. Атаки у Харківській області стали причиною 53% жертв серед цивільного населення минулого місяця.

65% загальної шкоди, яку завдали освітнім та медичним установам, також зафіксували на Харківщині. При цьому особливо масштабні руйнування сталися у Вовчанську, розташованому неподалік кордону з Рф.

Місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 24 напади на енергетичну інфраструктуру України руйнування або пошкодження електростанцій та електропідстанцій, а також тимчасове припинення доступу до електроенергії та води. Місія також зареєструвала шість нападів на залізничну інфраструктуру на підконтрольній Україні території.

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