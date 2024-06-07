"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Військова поліція на паузі
Військова поліція на паузі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрзалізниця зменшить ​споживання електроенергії за рахунок електропоїздів

Упродовж червня тимчасово скорегують графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій країні.

Укрзалізниця зменшить ​споживання електроенергії за рахунок електропоїздів
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця зменшить споживання електроенергії за рахунок перегляду графіка руху приміських електропоїздів.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Так, Укрзалізниця впродовж червня тимчасово корегує графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно.

Тобто деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. 

"Але УЗ докладе максимальних зусиль, щоб зберегти залізничне сполучення між усіма населеними пунктами. Перші зміни в розкладі відбулися вже з 7 червня на окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць. Пізніше відповідні зміни будуть запроваджені на Південно-Західній та Південній залізницях", - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що компанія є одним із найбільших споживачів електроенергії в країні. Тому в ситуації, що склалася після терористичних атак росіян, залізничники прагнуть допомогти енергетикам відновити генерацію електроенергії.

Також з метою зменшення споживання електроенергії УЗ вимкнула у пікові години підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни, зокрема Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова.

Раніше УЗ також повідомляла, що планує побудувати у різних регіонах газові електростанції загальною потужністю 250 МВт.

Сьогодні Кабінет міністрів поставив завдання перед усіма органами державної влади зменшити споживання електроенергії. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies