Укрзалізниця зменшить ​споживання електроенергії за рахунок електропоїздів

Укрзалізниця зменшить споживання електроенергії за рахунок перегляду графіка руху приміських електропоїздів.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Так, Укрзалізниця впродовж червня тимчасово корегує графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно.

Тобто деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут.

"Але УЗ докладе максимальних зусиль, щоб зберегти залізничне сполучення між усіма населеними пунктами. Перші зміни в розкладі відбулися вже з 7 червня на окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць. Пізніше відповідні зміни будуть запроваджені на Південно-Західній та Південній залізницях", - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що компанія є одним із найбільших споживачів електроенергії в країні. Тому в ситуації, що склалася після терористичних атак росіян, залізничники прагнуть допомогти енергетикам відновити генерацію електроенергії.

Також з метою зменшення споживання електроенергії УЗ вимкнула у пікові години підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни, зокрема Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова.

Раніше УЗ також повідомляла, що планує побудувати у різних регіонах газові електростанції загальною потужністю 250 МВт.

Сьогодні Кабінет міністрів поставив завдання перед усіма органами державної влади зменшити споживання електроенергії. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.