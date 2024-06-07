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​Для ЗСУ вперше купили українські хімічні грілки, а не китайські

Вони виявилися вдвічі дешевшими.

​Для ЗСУ вперше купили українські хімічні грілки, а не китайські
Фото: ДОТ

Державний оператор тилу підписав контракт на індивідуальні засоби обігріву з вітчизняним виробником. Раніше для Збройних сил України закуповувались лише грілки китайського виробництва, які були вдвічі дорожчі.

Про це повідомляє пресслужба ДОТ.

Наразі одна хімічна грілка коштує державі на 51,4% дешевше, а загальна економія на цій закупівлі склала близько 12,5 млн грн. 

"Ми зосереджені на тому, аби якомога більше українських виробників ставали постачальниками для Збройних сил України. Для цього ми, зокрема, запровадили більш довгострокове планування поставок. Розуміючи, що компаніям потрібно більше часу на планування та нарощування своїх спроможностей. В результаті ми підтримуємо не тільки економіку нашої держави, але і заощаджуємо кошти, які потім спрямовуються на покриття додаткових потреб військових", - зазначила директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова.

За даними порталу державних закупівель Prozorro, 31 травня 2024 року ДОТ підписав договір на закупівлю 200 000 одиниць засобів індивідуального обігріву, тип 1 за ціною 37,45 грн за одиницю. 

Постачальником стало ТОВ "Імекс Макс".

Що відомо про ДОТ 

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