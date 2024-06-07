Росіяни знову обстріляли Нікополь із артилерії, загинула літня жінка

Російські війська pyjde обстріляли з артилерії місто Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок цього загинула 71-річна жінка.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



Інші наслідки обстрілу уточнюють.



"Росіяни знову вбили людину в Нікополі. Під час артобстрілу загинула 71-річна жінка. Мої співчуття рідним... Деталі щодо інших наслідків атаки уточнюємо", - написав Лисак у Telegram.



Як повідомлялося, вчора протягом дня російські війська вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії, а також атакували сімома дронами-камікадзе