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Росіяни знову обстріляли Нікополь із артилерії, загинула літня жінка

Інші наслідки обстрілу уточнюють.

Росіяни знову обстріляли Нікополь із артилерії, загинула літня жінка
Нікополь, наслідки обстрілів (архівне фото)
Фото: Дніпропетровська ОДА

Російські війська pyjde обстріляли з артилерії місто Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок цього загинула 71-річна жінка.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Інші наслідки обстрілу уточнюють.

"Росіяни знову вбили людину в Нікополі. Під час артобстрілу загинула 71-річна жінка. Мої співчуття рідним... Деталі щодо інших наслідків атаки уточнюємо", - написав Лисак у Telegram.

Як повідомлялося, вчора протягом дня російські війська вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії, а також атакували сімома дронами-камікадзе

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