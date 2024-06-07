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Восьмирічного хлопчика вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію Херсонщини

Хлопець з батьками вже у безпеці. З родиною працюють медики та психологи.

Восьмирічного хлопчика вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію Херсонщини
Олександр Прокудін

Восьмирічного хлопчика вдалося врятувати з російської окупації, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

“Ще одну дитину повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини”, – написав Прокудін.

Він зазначив, що це стало можливим завдяки наполегливій роботі благодійної організації «Save Ukraine». Хлопець з батьками вже у безпеці. З родиною працюють медики та психологи.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 108 дітей із Херсонської області.

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