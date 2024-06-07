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Сьогодні графіки відключень діятимуть в усіх регіонах України

Україна імпортувала електроенергію із Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови. експорт не передбачається.

Сьогодні графіки відключень діятимуть в усіх регіонах України
Фото ілюстративне
Фото: ДТЕК

Сьогодні, 7 червня,  ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. Для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго".

Вчора, 6 червня, з 19:21 до 22:13, у зв’язку з недотриманням лімітів споживання, Диспетчерський центр  «Укренерго» був вимушений застосувати аварійні відключення для побутових та промислових споживачів у Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Рівненській, Харківській областях та м. Київ. 

Як зазначили у компанії, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях, які через значні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. 

"Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі. Тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", –  додали в "Укренерго".

Вчора, 6 червня, на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна з 11:00 до 16:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни. 

Протягом доби Україна імпортувала електроенергію із Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 26 947 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 395 МВт. 

Експорту не відбувається і не передбачається.

Стан енергосистеми
Фото: Укренерго
Стан енергосистеми

Станом на ранок через погодні умови залишаються знеструмленими 13 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях. З інших причин без енергоживлення – 454 населені пункти.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

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