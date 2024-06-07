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Четверо людей поранено, одна особа загинула через ворожі обстріли Донеччини

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти області.

Четверо людей поранено, одна особа загинула через ворожі обстріли Донеччини
Наслідки обстрілу Донецької області
Фото: Донецька ОВА

Через ворожі обстріли Донеччини четверо осіб зазнали поранень. Одна людина загинула. Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено адмінбудівлю.

Покровський район. У Гірнику Курахівської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Селидовому двома авіабомбами пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 крамниці, адмінбудівлю і аптеку. 

Краматорський район. У Торському Лиманської громади поранено людину. У Слов'янську внаслідок ударів безпілотниками пошкоджено 3 приватні будинки, 4 автівки, гараж і теплицю. У Зеленому Полі Іллінівської громади поранено людину. У Костянтинівці пошкоджені 4 багатоповерхівки та адмінбудівля.

Наслідки обстрілу Донецької області
Фото: Донецька ОВА
Наслідки обстрілу Донецької області
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Донецька ОВА
Наслідки обстрілу Донеччини

Бахмутський район. У Часовоярській громаді 1 людина загинула і 1 поранена; пошкоджені 8 приватних будинків, 2 господарчі споруди і промислова будівля. У Торецькій громаді поранено людину, пошкоджено 2 будинки. 

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 149 людей, у тому числі 39 дітей.

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