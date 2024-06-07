"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Військова поліція на паузі
Військова поліція на паузі
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Російський диктатор Путін погрожує постачати далекобійну зброю для ударів по об’єктах країн, які передають зброю Україні
Російський диктатор Путін погрожує постачати далекобійну зброю для ударів по об’єктах країн, які передають зброю Україні
Довга шухляда Коломойського. У юристів Нікопольського феросплавного щось пішло не так
Довга шухляда Коломойського. У юристів Нікопольського феросплавного щось пішло не так
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ атакували 15 населених пунктів Херсонщини, поранені четверо

Окупанти влучили у торгівельний гіпермаркет та гаражне приміщення, пошкоджені автомобілі.

Армія РФ атакували 15 населених пунктів Херсонщини, поранені четверо
Понівечена школа на Херсонщині, фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Російська окупаційна армія протягом доби атакувала 14 населених пунктів Херсонської області. Окупанти влучили у торгівельний гіпермаркет та гаражне приміщення, пошкоджені автомобілі. Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новотягинка, Антонівка, Садове, Кізомис, Приозерне, Білозерка, Ромашкове, Станіслав, Берислав, Тягинка, Гаврилівка, Тараса Шевченка, Михайлівка, Милове та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в торгівельний гіпермаркет та гаражне приміщення, пошкоджені автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили 3 "Shahed-131/136".

В ніч на 6 червня російська окупаційна армія завдала серії ударів по Херсону. Серед вражених об'єктів – магазин "Епіцентр".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies