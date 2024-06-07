Армія РФ атакували 15 населених пунктів Херсонщини, поранені четверо

Окупанти влучили у торгівельний гіпермаркет та гаражне приміщення, пошкоджені автомобілі.

Російська окупаційна армія протягом доби атакувала 14 населених пунктів Херсонської області. Окупанти влучили у торгівельний гіпермаркет та гаражне приміщення, пошкоджені автомобілі. Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новотягинка, Антонівка, Садове, Кізомис, Приозерне, Білозерка, Ромашкове, Станіслав, Берислав, Тягинка, Гаврилівка, Тараса Шевченка, Михайлівка, Милове та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в торгівельний гіпермаркет та гаражне приміщення, пошкоджені автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 3 "Shahed-131/136".

В ніч на 6 червня російська окупаційна армія завдала серії ударів по Херсону. Серед вражених об'єктів – магазин "Епіцентр".