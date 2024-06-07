Росія уночі атакувала критичну інфраструктуру в різних регіонах. ППО збила всі ракети і 48 "шахедів"

У ніч на п'ятницю, 7 червня, російська армія завдала масованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Била зі стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із російських районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ та окупованого Криму.

Загалом ворог задіяв п'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА "Shahed-131/136". Ракети вдалося збити всі, безпілотники – частково, йдеться у повідомленні командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Фото: Командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram Росія атакувала критичну інфраструктуру

"В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях", – сказав він.

Відбивали ворожий напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.