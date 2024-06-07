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"Укренерго" очікує тимчасового поліпшення ситуації зі світлом

Один із блоків на АЕС повернеться до робочого стану.

"Укренерго" очікує тимчасового поліпшення ситуації зі світлом
Рівненська АЕС
Фото: Голос Америки

У ніч із 7 на 8 червня енергоблок однієї з українських атомних електростанцій має повернутися до робочого режиму. Завдяки цьому в "Укренерго" роблять стримано-оптимістичний прогноз щодо поліпшення ситуації з відключеннями світла.

Як заявив в інтерв'ю "Українській правді" голова компанії Володимир Кудрицький, повернення блоку з ремонту дасть українські енергосистемі "приємну приварку до потужності".

Додаткову генерацію система матиме упродовж двох тижнів. Проте сильно радіти приводів немає: графіки відключень не зникнуть. Вони, за словами Кудрицького, "стануть м'якішими".

Справді великих проблем в "Укренерго" очікують вже у липні, коли спека суттєво впливатиме на навантаження електромережі. 

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