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У справі настоятеля Святогірської лаври Арсенія призначені додаткові експертизи

Поки що у справі триває збір доказової бази.

У справі настоятеля Святогірської лаври Арсенія призначені додаткові експертизи
Настоятель Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополит Арсеній
Фото: Святогірська лавра

Розслідування у кримінальному провадженні щодо настоятеля Святогірської лаври Арсенія триває, повідомила очільниця пресслужби ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа.

“Ви бачили, що суд не погодився відпустити митрополита під заставу і продовжив йому термін ув'язнення у ізоляторі тимчасового тримання, тому кримінальне провадження триває”, - зазначила Прищепа.

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Вона уточнила, що триває збір доказової бази та призначаються додаткові експертизи.

  • СБУ задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополита Арсенія (Ігор Яковенко). 
  • За даними слідства, клірик “здав” окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині під час літургії. 
  • Митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні. 
  • 28 грудня 2022 року громадянство Ігоря Яковенка (митрополита Арсенія) та ще 12 представників УПЦ МП було призупинене президентським указом.
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