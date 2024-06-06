У справі настоятеля Святогірської лаври Арсенія призначені додаткові експертизи

Розслідування у кримінальному провадженні щодо настоятеля Святогірської лаври Арсенія триває, повідомила очільниця пресслужби ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа.
“Ви бачили, що суд не погодився відпустити митрополита під заставу і продовжив йому термін ув'язнення у ізоляторі тимчасового тримання, тому кримінальне провадження триває”, - зазначила Прищепа.
Вона уточнила, що триває збір доказової бази та призначаються додаткові експертизи.
- СБУ задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополита Арсенія (Ігор Яковенко).
- За даними слідства, клірик “здав” окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині під час літургії.
- Митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні.
- 28 грудня 2022 року громадянство Ігоря Яковенка (митрополита Арсенія) та ще 12 представників УПЦ МП було призупинене президентським указом.