У справі настоятеля Святогірської лаври Арсенія призначені додаткові експертизи

Поки що у справі триває збір доказової бази.

Розслідування у кримінальному провадженні щодо настоятеля Святогірської лаври Арсенія триває, повідомила очільниця пресслужби ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа.

“Ви бачили, що суд не погодився відпустити митрополита під заставу і продовжив йому термін ув'язнення у ізоляторі тимчасового тримання, тому кримінальне провадження триває”, - зазначила Прищепа.

Вона уточнила, що триває збір доказової бази та призначаються додаткові експертизи.