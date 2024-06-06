На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої

В Ізюмському районі Харківської області 31-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Чоловік перебував біля річки Сіверський Донець в селі Капитолівка Ізюмського району, де взяв в руки невідомий вибуховий предмет”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок вибуху чоловік отримав поранення, його доставили до медичного закладу.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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