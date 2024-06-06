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​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині

Це вже пʼятий електропоїзд, відремонтований від початку року.

​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
електропоїзд "Хом’як"
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця на власних потужностях завершила модернізацію чергового електропоїзда, так званого "Хом’яка". Про це повідомила пресслужба УЗ.

Це вже пʼятий електропоїзд, відремонтований від початку року. Він курсуватиме на Львівщині.

Під час модернізації поїзда залізничники:

  • капітально відремонтували електродвигуни;
  • встановили колісні пари, допоміжні машини, гальмівне та електрообладнання;
  • відновили кузов поїзда та внутрішнє салонне обладнання;
  • замінили сидіння на м’які комфортабельні дивани;
  • встановили світлодіодне освітлення;
  • змонтували нові перегородки салону.

Також уже традиційно поїзд після ремонту адаптовано для потреб маломобільних груп пасажирів:

  • облаштовано місця для людей з інвалідністю та пасажирів з дітьми;
  • передбачено місця для зручного перевезення велосипедів.



Електропоїзд ЕПЛ2Т-008 вироблений у квітні 2005 року на Луганському тепловозобудівному заводі. Депо приписки – РПЧ-1 Львів.

Раніше, в травні, Укрзалізниця відновила пряме залізничне сполучення Славутича з Києвом. Відтепер тут курсуватиме сучасний модернізований електропоїзд. Залізничники продовжили маршрут регіонального електропоїзда Фастів – Чернігів до Славутича.

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