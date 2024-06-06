Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров анонсував зменшення навантаження для викладачів після ухвалення закону №9600.

За словами Федорова, у викладачів має бути більше часу на наукові дослідження, розробки, цікаві проєкти, інновації та професійне зростання. Для цього їм для читання лекцій, семінарів і консультацій виділять не 600, а до 400–500 годин на рік.

"Мінімум 30% навантаження має становити наукова робота. А ще пропонуємо гнучку систему стимулів і винагород для викладачів за дійсно ефективну наукову діяльність. Щоб не було статей для галочки", - відзначив очільник Мінцифри.