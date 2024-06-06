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Прикордонники цього літа посилять патрулювання на туристичних маршрутах на Буковині та Франківщині

Прикордонники кажуть, що чимало бажаючих нелегально перетнути кордон маскуються під туристів.

Пресофіцер Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік заявив, що цього літа прикордонники посилять охорону кордону, зокрема на гірських ділянках та у популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської області, повідомляє РБК-Україна. 

"Це пов’язано з тим, що чимало правопорушників маскуються під туристів. Під наміром відвідати Говерлу чи інші туристичні місця, далі намагаються незаконно перетнути кордон. Зокрема, ділянка кордону, за яку відповідають прикордонники Чернівецького загону в Івано-Франківській області неподалік має три залізничні станції. Це Ворохта, Татарів і Вороненка, де раніше ніколи людям не зустрічалися прикордонники", - розповів Ліснік в коментарі для "Медіа агентству АСС".

Пресофіцер відзначив, що на вищезгадані станції сьогодні прибувають чимало пасажирських потягів з різних регіонів України. У зв'язку з цим на ділянках посилять контроль. Ба більше для туристів поява прикордонників стала певною новиною й не усі адекватно сприймають їхню роботу.

За словами Лісніка, прикордонники перевірятимуть документи, підстави перебування людини у прикордонних районах й транспорт громадян. У разі відсутності документів можуть звернутись до відповідних реєстрів.

"Наша основна мета - це виявити порушників кордону. Для людей, які не мають проблем з законом, ця перевірка триватиме одну хвилину", - додав Ліснік.

Нагадаємо, нещодавно у ДПСУ прокоментували заборону на виїзд за кордон власників декількох паспортів. У відомстві зазначили, що кожна людина з паспортом України для цієї держави насамперед є українським громадянином.

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