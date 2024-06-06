Ворог намагається розвинути наступ у напрямку Покровська, Мирнограда і Селидового, — Сили оборони

Покровський напрямок за останні тижні став одним з найгарячіших ділянок фронту.

Армія РФ, ймовірно, намагається розвинути наступ у напрямку Покровська, Мирнограда і Селидового, це пояснює складну ситуацію на Покровському напрямку, де зараз точаться важкі бої.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

"Основні зусилля російських військ зосереджуються певно на намаганні такому, щоб прорвати нашу оборону і розвинути наступ в напрямку населених пунктів Покровськ, Мирноград та Селидове. Адже в районі Нетайлове ситуація характеризується високою активністю ворога", — зазначає Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" додає, що армія ворога намагається просунутися до великих населених пунктів Курахове та Покровськ, щоб розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки.

"Після Очеретиного вони якраз рвуться до магістралі Покровськ - Костянтинівка. Можливо, у них є така мета захопити Покровськ та життєво важливу трасу якраз на Костянтинівку", — додає він.