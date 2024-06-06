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Росіяни обстріляли селище Приозерне на Херсонщині. Двоє поранених

Потерпілих доправили до лікарні в середньому стані тяжкості.

Росіяни обстріляли селище Приозерне на Херсонщині. Двоє поранених
Ілюстративне фото
Фото: Wikimapia

Російські окупанти сьогодні близько полудня обстріляли селище Приозерне в Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"45-річна жінка отримала вибухову травму та поранення черевної порожнини. У 49-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкові поранення руки та ноги", - йдеться в повідомленні.

Обох потерпілих доправили до лікарні в середньому стані тяжкості. Їм надають медичну допомогу.

Як повідомлялося, російська армія вночі 6 червня завдала серії ударів по Херсону. Серед вражених об'єктів – магазин "Епіцентр".



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