Росіяни обстріляли селище Приозерне на Херсонщині. Двоє поранених

Потерпілих доправили до лікарні в середньому стані тяжкості.

Російські окупанти сьогодні близько полудня обстріляли селище Приозерне в Херсонській області.



Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"45-річна жінка отримала вибухову травму та поранення черевної порожнини. У 49-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкові поранення руки та ноги", - йдеться в повідомленні.

Обох потерпілих доправили до лікарні в середньому стані тяжкості. Їм надають медичну допомогу.



Як повідомлялося, російська армія вночі 6 червня завдала серії ударів по Херсону. Серед вражених об'єктів – магазин "Епіцентр".





