Польські фермери обіцяють сьогодні припинити блокувати КПП “Рава-Руська – Гребенне”

Наразі на в’їзд в Польщу протестувальники взагалі не пропускають вантажівки. У бік України певний рух відбувається.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону заявив, що польські протестувальники продовжують блокувати пункт пропуску “Рава-Руська – Гребенне” для вантажних транспортних засобів, які їдуть з України, але обіцяють відновити пропуск вантажівок сьогодні о 14:00, повідомляє Радіо Свобода.

“На в’їзд в Польщу вони взагалі не пропускають вантажівки. За минулу добу це нульовий показник. Ні одна вантажівка з боку України в Польщу не заїхала. У бік України певний рух відбувається, за минулу добу це близько 60 вантажівок заїхало на цьому напрямку на територію України”, – сказав Демченко.

Він зазначив, що за інформацією від польських колег, блокада має припинитися сьогодні о 14:00.

Зазначимо, протестувальники заблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» 4 червня. Представники місцевих фермерських господарств виступають з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України.