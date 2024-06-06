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Польські фермери обіцяють сьогодні припинити блокувати КПП “Рава-Руська – Гребенне”

Наразі на в’їзд в Польщу протестувальники взагалі не пропускають вантажівки. У бік України певний рух відбувається.

Польські фермери обіцяють сьогодні припинити блокувати КПП “Рава-Руська – Гребенне”
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону заявив, що польські протестувальники продовжують блокувати пункт пропуску “Рава-Руська – Гребенне” для вантажних транспортних засобів, які їдуть з України, але обіцяють відновити пропуск вантажівок сьогодні о 14:00, повідомляє Радіо Свобода. 

“На в’їзд в Польщу вони взагалі не пропускають вантажівки. За минулу добу це нульовий показник. Ні одна вантажівка з боку України в Польщу не заїхала. У бік України певний рух відбувається, за минулу добу це близько 60 вантажівок заїхало на цьому напрямку на територію України”, – сказав Демченко.

Він зазначив, що за інформацією від польських колег, блокада має припинитися сьогодні о 14:00.

Зазначимо, протестувальники заблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» 4 червня. Представники місцевих фермерських господарств виступають з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України.

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