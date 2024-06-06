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"Більше не попливе": ГУР розкрило деталі знищення судна біля Криму

Буксир атакували в акваторії озера Панське.

"Більше не попливе": ГУР розкрило деталі знищення судна біля Криму
ГУР знищило російське судно Сатурн
Фото: скріншот

Унаслідок удару спецпідрозділу 9 департаменту Головного управління розвідки Міноборони біля берегів тимчасово окупованого Криму знищено рейдовий буксир проєкту 498 "Сатурн" або "Протей".

Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено. Про це повідомили в ГУР.

"Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії", – додали в розвідці.

 

  • Сьогодні вранці джерела УП у ГУР повідомили, що у ніч на 6 червня внаслідок морської атаки Головного управління розвідки Міноборони України в Чорноморському тимчасово окупованого Криму було знищено судно окупантів.
  • Згодом представник ГУР Андрій Юсов у ефірі телемарафону підтвердив атаку. Операція стала можливою завдяки прориву ворожих фортифікацій у морі. 
  • Це – не перша успішна атака ГУР МО на ворожий флот у Криму. Розвідники використовують для атак безпілотники власної розробки Magura V.

Magura V: що це за дрони

Magura V5 – розробка для Головного управління Міноборони України. Оснащений двома камерами, інфрачервоною оптикою, супутниковим модулем, який передає сигнали камер до пункту управління. 

Двигун дозволяє розвивати швидкість у 45 морських миль на годину. Крейсерська швидкість у 25 миль на годину забезпечує запас ходу на 250 миль. Боєголовка розміщена у носовій частині та важить 250 кілограмів. Бойова частина у дронах наступного покоління ще важча. Нова модифікація морського безпілотника також дозволяє розставляти міни на шляху ворожих кораблів та повертатись у порт базування. У створенні флоту українських ударних морських безпілотників значну роль відіграли Велика Британія та США. Результат цієї співпраці – вагомі втрати флоту терористичної Росії та витіснення агресора із західної частини Чорного моря.

Більше про морські безпілотники і роботу ГУР читайте в матеріалі "Ми можемо знищити весь Чорноморський флот? Так. І ми над цим працюємо".

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