У ГУР прокоментували дані про зосередження 550 000 росіян на окупованих територіях і кордоні

Інформація про зосередження 550 000 росіян на кордоні не є новою. Це різні підрозділи, зокрема ФСБ та ворожі спецслужби на окупованих територіях.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив у ефірі телемарафону. Він додав, що інформація про угруповання понад 500 000 – не нова.

"Включає в собі різні підрозділи, в тому числі і так званої росгвардії, підрозділи ФСБ, спецслужб, які зосереджені на окупованих територіях з метою контролювати події і місцеве населення. Тобто тут новини немає. А те, що журналісти намагаються аналізувати, збирати дані – це зрозуміло", – сказав Юсов.