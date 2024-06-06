У ГУР прокоментували дані про зосередження 550 000 росіян на окупованих територіях і кордоні

Інформація про зосередження 550 000 росіян на кордоні не є новою. Це різні підрозділи, зокрема ФСБ та ворожі спецслужби на окупованих територіях.
Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив у ефірі телемарафону. Він додав, що інформація про угруповання понад 500 000 – не нова.
"Включає в собі різні підрозділи, в тому числі і так званої росгвардії, підрозділи ФСБ, спецслужб, які зосереджені на окупованих територіях з метою контролювати події і місцеве населення. Тобто тут новини немає. А те, що журналісти намагаються аналізувати, збирати дані – це зрозуміло", – сказав Юсов.
- Цього понеділка співрозмовники LB.ua в Силах оборони повідомили, що наземне угруповання збройних сил Росії з урахуванням втрат та заходів комплектування підрозділів становить: особового складу – близько 520,7 тис.; танків – близько 3510; ББМ – 8720; артилерійських систем – 5420; РСЗВ – 1340; ОТРК – 52. Угруповання федеральної служби військ національної гвардії РФ на окупованій теріториї України нараховує до 32,7 тис. осіб.