Головне за ніч та ранок четверга, 6 червня: 17 збитих БпЛА, 111 боєзіткнень, пожежі на НПЗ та нафтобазах у Росії

Нічна повітряна атака, 111 бойових зіткнень , бої на Куп’янському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, зіткнення поїздів у Чехії, кондиціонери для "Укренерго".

У ніч на 6 червня 2024 року російські окупанти запустили по території України 18 ударних безпілотників типу «Shahed-131/136», а також завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, українська протиповітряна оборона збила 17 ворожих дронів у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Окупанти запускали ракети із району Таганрога, що в Росії, а "шахеди" з районів Приморсько-Ахтарськ у РФ та з мису Чауда, що в Криму.

На усіх напрямках учора було 111 бойових зіткнень, найбільше – в Донецькій області, однак росіяни не припиняють наступу і на Харківщині. Бої точилися, зокрема, в районі населених пунктів Липці і Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку захисники відбили 13 атак ворога в районі Синьківки, Чернещини, Дружелюбівки, Степової Новоселівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

"На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 13 спроб російських військ прорвати оборону в районах Калинівки, Нового, Іванівського, Верхньокам'янки, Алебастрового, Андріївки та Кліщіївки Донецької області", – сказав речник.

На Покровському захисники відбили 32 атаки окупантів у районі населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Птиче, Прогрес, Євгенівка, Уманське, Яснобродівка та Невельське Донецької області. Росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити захисників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1300 окупантів, 48 артилерійських систем та 40 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно склали близько 515 000 одиниць.

Про інші втрати ворога – в новині.

Через атаки окупантів на Дніпропетровщині постраждало четверо людей. Російська армія поцілила безпілотником у рейсовий автобус, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На Нікопольщині було гучно через удари російської артилерії і дронів-камікадзе. Ввечері потерпали сам Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади", – написав Лисак у телеграмі. Вранці окупанти обстріляли райцентр. Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся, рятувальники пожежу оперативно загасили. Постраждали люди, які знаходилися всередині: чоловіки 52, 65 і 73 років і 38-річна жінка.

Близько 23:30 за місцевим часом 5 червня у Чехії на станції Пардубіце відбулося зіткнення пасажирського нічного експресу з вантажним потягом. Внаслідок аварії практично вщент зруйновано перший вагон поїзда, четверо людей загинули.

Як повідомляє чеське медіа Idnes, серед десятків поранених є діти. Для ліквідації наслідків зіткнення спецслужбам довелося використовувати навіть гелікоптери.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у соцмережах назвав інцидент "великим нещастям" та висловив співчуття родинам загиблих та усім постраждалим.

Згодом в Укрзалізниці додали, що причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, були всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає.

"Укрзалізниця тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Деталі аварії уточнюються", – прокоментували у перевізника.

У Росії знову пожежа на нафтопереробному заводі. Цього разу палало підприємство у місті Новошахтинськ Ростовської області.

За твердженнями місцевих, вогонь спалахнув внаслідок атаки безпілотників. Судячи з відео, що поширюють у мережі, пожежа дуже масштабна.

Окрім Ростовської області, неспокійною ніч була і в Бєлгородській області країни-окупанта. На території Старооскільського міського округу за допомогою безпілотника було вражено нафтобазу.

Інформацію про атаку підтвердив губернатор регіону В'ячеслав Гладков. За його словами, ЗСУ нібито використали дрон-камікадзе, який призвів до вибуху та пожежі на одному з резервуарів. Чотири пожежні розрахунки ліквідували загоряння. Постраждалих внаслідок атаки, якщо вірити представнику прокремлівської влади області, не було.

Згідно з даними електронної системи державних закупівель Prozorro, національна енергетична компанія "Укренерго" оголосила тендер на придбання чотирьох кондиціонерів загальною очікуваною вартістю 629 тисяч гривень.

Датою оприлюднення заявки вказано 3 червня. За цікавим збігом обставин, саме цими днями представники енергетичних компаній неодноразово публічно закликали українців не вмикати кондиціонери, щоб не навантажувати мережу і уникнути аварійних відключень живлення. Адже, за їх словами, енергосистема України почала відчувати значний дефіцит - в тому числі за рахунок спеки, яка збільшила користування системами охолодження повітря.

У заявці на Prozorro стверджується, що чотири кондиціонери "Укренерго" купує "для потреб апарату управління".

Нагадаємо, ввечері 5 червня "Укренерго" запровадило аварійні відключення у 12 областях через перевищення лімітів споживання. Сьогодні, 6 червня, ліміти і графіки діятимуть упродовж всієї доби.

Ватикан оприлюднив заяву Папи Римського Франциска щодо річниці висадки союзних військ у Нормандії. Попри відсутність у тексті прямих посилань на війну в Україні, звернення голови Римо-католицької церкви до вірян знову містить суперечливі заклики.

Як повідомляє Reuters, понтифік назвав бажання миру "не тотожним боягузтву, а навпаки, таким, що потребує великої сміливості, а саме сміливості знати, як та чим поступитися".

Ці слова перегукуються із заявою Франциска про потребу для України "знайти сміливість підняти білий прапор", яка на початку весни викликала обурення влади та суспільства.

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