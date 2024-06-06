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У Чехії зазнав аварії поїзд, що їхав до України

Нічний експрес зіштовхнувся з вантажним потягом.

У Чехії зазнав аварії поїзд, що їхав до України
Фото: Idnes

Близько 23:30 за місцевим часом 5 червня у Чехії на станції Пардубіце відбулося зіткнення пасажирського нічного експресу з вантажним потягом. Внаслідок аварії практично вщент зруйновано перший вагон поїзда, четверо людей загинули.

Як повідомляє чеське медіа Idnes, серед десятків поранених є діти. Для ліквідації наслідків зіткнення спецслужбам довелося використовувати навіть гелікоптери.

Рейс RegioJet 1021 прямував до українського міста Чоп із Праги. Він мав прибути на Закарпаття зранку 6 червня. Пардубіце - перша зупинка на його шляху. 

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у соцмережах назвав інцидент "великим нещастям" та висловив співчуття родинам загиблих та усім постраждалим. 

  

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