Чехія хоче, аби НАТО розробило спільну стратегію щодо Росії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав НАТО розробити спільну стратегію щодо Росії.
Як ідеться на сторінці міністра у соцмережі Х, російські агенти вчиняють диверсії на території країн-членів Альянсу: підривають важливі об'єкти, вбивають людей і провадять шпигунську діяльність "під дипломатичним прикриттям", а ще поширюють пропаганду.
Ліпавський згадав, зокрема, підрив складу боєприпасів у Врбетіце в 2014 році, унаслідок чого загинули двоє громадян Чехії, а також замах на Скрипаля і його дочку за допомогою "Новичка". Крім того, чеський міністр нагадав переслідування опозиції у Росії і жаль російського диктатора Володимира Путіна за розпадом СРСР.
"Я пропоную розробити стратегічний підхід до Росії, який заслуговує на довіру. Тому що тільки сильне НАТО може стати протиотрутою від цього хаосу", - наголосив Ліпавський.
- Представники розвідки США та їхніх союзників простежують зростання кількості диверсійних операцій у Європі, які, за їхніми словами, є частиною російської кампанії з підриву підтримки України, писало видання The New York Times.
- Російські операції здебільшого були у вигляді підпалів чи спроби підпалів, спрямовані проти чималої кількості об'єктів у Великобританії, Польщі, Латвії, Литві. Також зловмисників, які вчиняли ці диверсії, заарештували за звинуваченням у підготовці нападів на військові бази у США.