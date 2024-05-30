Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
ГоловнаСвіт

Чехія хоче, аби НАТО розробило спільну стратегію щодо Росії

"Тільки сильне НАТО може стати протиотрутою від цього хаосу", - заявив глава чеського МЗС Ян Ліпавський.

Чехія хоче, аби НАТО розробило спільну стратегію щодо Росії
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Фото: Х/Jan Lipavský

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав НАТО розробити спільну стратегію щодо Росії.

Як ідеться на сторінці міністра у соцмережі Х, російські агенти вчиняють диверсії на території країн-членів Альянсу: підривають важливі об'єкти, вбивають людей і провадять шпигунську діяльність "під дипломатичним прикриттям", а ще поширюють пропаганду.

Ліпавський згадав, зокрема, підрив складу боєприпасів у Врбетіце в 2014 році, унаслідок чого загинули двоє громадян Чехії, а також замах на Скрипаля і його дочку за допомогою "Новичка". Крім того, чеський міністр нагадав переслідування опозиції у Росії і жаль російського диктатора Володимира Путіна за розпадом СРСР.

"Я пропоную розробити стратегічний підхід до Росії, який заслуговує на довіру. Тому що тільки сильне НАТО може стати протиотрутою від цього хаосу", - наголосив Ліпавський.

  • Представники розвідки США та їхніх союзників простежують зростання кількості диверсійних операцій у Європі, які, за їхніми словами, є частиною російської кампанії з підриву підтримки України, писало видання The New York Times.
  • Російські операції здебільшого були у вигляді підпалів чи спроби підпалів, спрямовані проти чималої кількості об'єктів у Великобританії, Польщі, Латвії, Литві. Також зловмисників, які вчиняли ці диверсії, заарештували за звинуваченням у підготовці нападів на військові бази у США.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies