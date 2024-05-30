Чехія хоче, аби НАТО розробило спільну стратегію щодо Росії

"Тільки сильне НАТО може стати протиотрутою від цього хаосу", - заявив глава чеського МЗС Ян Ліпавський.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав НАТО розробити спільну стратегію щодо Росії.

Як ідеться на сторінці міністра у соцмережі Х, російські агенти вчиняють диверсії на території країн-членів Альянсу: підривають важливі об'єкти, вбивають людей і провадять шпигунську діяльність "під дипломатичним прикриттям", а ще поширюють пропаганду.

Ліпавський згадав, зокрема, підрив складу боєприпасів у Врбетіце в 2014 році, унаслідок чого загинули двоє громадян Чехії, а також замах на Скрипаля і його дочку за допомогою "Новичка". Крім того, чеський міністр нагадав переслідування опозиції у Росії і жаль російського диктатора Володимира Путіна за розпадом СРСР.

"Я пропоную розробити стратегічний підхід до Росії, який заслуговує на довіру. Тому що тільки сильне НАТО може стати протиотрутою від цього хаосу", - наголосив Ліпавський.