Армія РФ вдарила КАБом по Руській Лозовій на Харківщині, є поранені

Росія вдарила по вокзалу в Балаклії, фото ілюстративне

Російська армія вдарила КАБом по цивільних об'єктах у Руській Лозовій на Харківщині. Поранені двоє місцевих мешканців.

Про це повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

"Внаслідок російського удару по Руській Лозовій поранено двох місцевих мешканців. Одного чоловіка доставлено до лікарні у середньому стані, іншому надано допомогу на місці", – написав він у телеграмі.

Суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше 3 приватних будинки.