Армія РФ вдарила КАБом по Руській Лозовій на Харківщині, є поранені

Російська армія вдарила КАБом по цивільних об'єктах у Руській Лозовій на Харківщині. Поранені двоє місцевих мешканців.
Про це повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.
"Внаслідок російського удару по Руській Лозовій поранено двох місцевих мешканців. Одного чоловіка доставлено до лікарні у середньому стані, іншому надано допомогу на місці", – написав він у телеграмі.
Суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше 3 приватних будинки.
- На Харківському напрямку росіяни продовжують проводити наступальні дії. Минулої доби було дев'ять бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районі населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ.
- Вночі росіяни завдали масованих ракетних ударів по Харкову та селищу Мала Данилівка Харківського району. У результаті удару по Харкову постраждали семеро людей.