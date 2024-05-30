Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ вдарила КАБом по Руській Лозовій на Харківщині, є поранені

Окупанти атакували цивільні об'єкти.

Армія РФ вдарила КАБом по Руській Лозовій на Харківщині, є поранені
Росія вдарила по вокзалу в Балаклії, фото ілюстративне
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російська армія вдарила КАБом по цивільних об'єктах у Руській Лозовій на Харківщині. Поранені двоє місцевих мешканців.

Про це повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

"Внаслідок російського удару по Руській Лозовій поранено двох місцевих мешканців. Одного чоловіка доставлено до лікарні у середньому стані, іншому надано допомогу на місці", – написав він у телеграмі.

Суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше 3 приватних будинки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies