Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
ГоловнаСуспільствоВійна

На фронті загинув режисер Костянтин Петрик

Захисник загинув під час виконання бойового завдання.

На фронті загинув режисер Костянтин Петрик
Костянтин Петрик
Фото: Фейсбук / Держкіно

У понеділок, 27 травня, на фронті під час виконання бойового завдання  загинув режисер Костянтин Петрик. Про це повідомляє Держкіно. 

До початку повномасштабної війни Костянтин Петрик працював у кіно, був другим режисером. 

Як режисер він був дотичний до роботи над серіалами «Ворон і Воробйов» (2022), «Плут» (2021), «Ангели» (2020), «Брати по крові 2» (2020), «Садівниця» (2019), «Подорож до центру душі» (2018), «Захоплення» (2018), «Інший» (2018).

Коли почалося повномасштабне російське вторгнення, Костянтин Петрик пішов служити добровольцем і приєднався до Національної гвардії. Згодом став командиром взводу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies