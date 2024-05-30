На фронті загинув режисер Костянтин Петрик

Захисник загинув під час виконання бойового завдання.

У понеділок, 27 травня, на фронті під час виконання бойового завдання загинув режисер Костянтин Петрик. Про це повідомляє Держкіно.

До початку повномасштабної війни Костянтин Петрик працював у кіно, був другим режисером.

Як режисер він був дотичний до роботи над серіалами «Ворон і Воробйов» (2022), «Плут» (2021), «Ангели» (2020), «Брати по крові 2» (2020), «Садівниця» (2019), «Подорож до центру душі» (2018), «Захоплення» (2018), «Інший» (2018).

Коли почалося повномасштабне російське вторгнення, Костянтин Петрик пішов служити добровольцем і приєднався до Національної гвардії. Згодом став командиром взводу.