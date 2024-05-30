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Унаслідок російських обстрілів загинув житель селища Велетенське на Херсонщині

Під удар потрапив місцевий житель, який перебував на вулиці.

Унаслідок російських обстрілів загинув житель селища Велетенське на Херсонщині
Село Велетенське, Херсонщина (архівне фото)
Фото: Херсонська ОВА

Російські війська зранку 30 травня обстріляли селище Велетенське Білозерської громади Херснської області. В результаті загинув чоловік.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Під удар потрапив місцевий житель, який перебував на вулиці. З тяжкими пораненнями його забрала «швидка». На жаль, від отриманих травм він помер дорогою до лікарні", – написав у телеграмі голова ОВА.

Російські військові атакуют Херсонщину регулярно з різних видів озброєння - ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ. Як повідомлялося, впродовж минулої доби на Херсонщині шестеро людей зазнали поранень.

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