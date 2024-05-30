Унаслідок російських обстрілів загинув житель селища Велетенське на Херсонщині

Під удар потрапив місцевий житель, який перебував на вулиці.

Російські війська зранку 30 травня обстріляли селище Велетенське Білозерської громади Херснської області. В результаті загинув чоловік.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Під удар потрапив місцевий житель, який перебував на вулиці. З тяжкими пораненнями його забрала «швидка». На жаль, від отриманих травм він помер дорогою до лікарні", – написав у телеграмі голова ОВА.

Російські військові атакуют Херсонщину регулярно з різних видів озброєння - ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ. Як повідомлялося, впродовж минулої доби на Херсонщині шестеро людей зазнали поранень.