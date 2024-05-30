Мешканець Прикарпаття відправив його до Катару і задекларував як "металевий виріб вартістю 50 доларів".

У Києві працівники митної служби виявили у посилці зуб мамонта, якому понад 13 тисяч років. Культурну цінність пізнього плейстоцену до Катару відправляв мешканець Прикарпаття.

Про це повідомила пресслужба столичної митниці.

Рідкісний палеонтологічний зразок відправник задекларував як "металевий виріб вартістю $50". Однак, замість металевого предмета під час митного контролю міжнародної посилки митники виявили чималу брилу неправильної форми.

Ідентифікувати знахідку митникам допомогли експерти Національного науково-природничого музею України. Науковці встановили, що виявлена брила – зуб нижньої щелепи мамонта зі збереженими коренями.

"Ці зразки нечасто зустрічаються і мають важливе наукове значення. Темний колір зуба вказує на перебування його у вологому грунтовому середовищі. Знахідки таких зубів цінні для дослідження видової різноманітності мамонтів в плейстоцені України, адже мамонти – типові тварини пізнього плейстоцену України (130-13 тисяч років тому)", - йдеться в повідомленні.