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На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 8 людей отримали поранення

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 199 людей, у тому числі 21 дитину.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 8 людей отримали поранення
Фото: Телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 8 людей отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Костянтинівка. Курахівська громада 9 разів потрапляла під обстріли: пошкоджено 3 багатоповерхівки у Гірнику і 1 у Курахівці. 

Краматорський район. У Лимані поранено 8 людей, пошкоджені 3 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. Також у Торському повністю знищені 3 будинки. 

Бахмутський район. У Торецькій громаді пошкоджені 13 будинків: 6 у Торецьку, 6 у Неліпівці і 1 у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 будинки і 12 господарчих будівель. У Сіверську зруйновано 3 будинки, пошкоджено адмінбудівлю.

Зазначимо, вночі Сили ППО збили 32 російських "шахеди" та 7 крилатих ракет із 11.

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