Доба на фронті: наступ на Харківському напрямку триває, загалом за добу було 116 бойових зіткнень

Найбільшу кількість атак, як і раніше, захисники відбивали на Покровському.

На Харківському напрямку росіяни продовжують проводити наступальні дії. Минулої доби було дев'ять бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районі населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень. Захисники успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка Харківської області, Новоєгорівка, Невське Луганської області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Луганському напрямку ворог здійснив дев'ять спроб прорвати оборону військ у районі Тернів, Торського і в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку армія України відбила п'ять атак у районі населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Краматорському захисники відбили сім атак у районі Кліщіївки, Нового, Іванівського, Богданівки Донецької області.

На Покровському захисники відбили 35 атак окупантів у районі населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша, Невельське, Яснобродівка. Ворог за підтримки авіації намагався вибити захисників.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Водяне, Костянтинівка, Парасковіївка, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону. Росіяни задіювали авіацію.

На Времівському ворог провів сім безуспішних спроб прорвати оборону в напрямку Старомайорського.

На Оріхівському армія України відбили п'ять атак у районах населених пунктів Малі Щербаки і Мала Токмачка.

На Придніпровському окупанти здійснили сім безуспішних атак.

Загалом за добу відбулося 116 бойових зіткнень. Окупанти завдали п'яти ракетних ударів, 58 авіаударів із застосуванням 94 КАБів, провели понад 3000 обстрілів, зокрема 127 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.