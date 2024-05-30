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У Москві масштабна пожежа площею 2000 квадратних метрів

Пропагандисти стверджують, що горить "виробничо-складська будівля".

У Москві масштабна пожежа площею 2000 квадратних метрів
Фото: Мережа X

Згідно із заявою міністерства надзвичайних ситуацій Росії, у Москві відбувається ліквідація масштабної пожежі.

Палає на сході ворожої столиці. Пропагандистські ЗМІ переконують, що займання виникло на території "різнорівневої виробничо-складської будівлі". У мережі пишуть, що це територія колишнього машинобудівного заводу "Торос". 

Вогонь охопив площу у 2 тисячі квадратних метрів. Для гасіння залучили авіацію: на відео з місця події видно гелікоптери, які скидають воду. Очевидці стверджують, що пожежа зруйнувала стіни та перекриття споруди, яка почала обвалюватися. 

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