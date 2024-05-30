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Брати Байрактари отримали відзнаки від секретаря РНБО України

Олександр Литвиненко нагородив засновників турецької компанії з виробництва безпілотників.

Брати Байрактари отримали відзнаки від секретаря РНБО України
Фото: Facebook

Під час візиту до Туреччини секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко зустрівся із Сельджуком та Халюком Байрактарами - засновниками компанії-розробника легендарних безпілотників.

Як зазначив акаунт фірми Baykar у Facebook, брати отримали з рук українського посадовця нагороди - відзнаки РНБО 1 ступеня. 

Перед зустріччю Литвиненко взяв участь у церемонії покладання квітів до могили засновника Турецької Республіки Мустафи Кемаля Ататюрка. 

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