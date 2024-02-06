Турецький виробник безпілотників Baykar почав будівництво заводу в Україні, - ЗМІ

Потужність виробництва становитиме близько 120 одиниць на рік.

Турецька компанія Baykar почала будівництво свого виробництва під Києвом. На заводі працюватимуть близько 500 людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на генерального директора компанії.

“Наш завод будується… нам потрібно близько 12 місяців, щоб завершити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури”, - сказав генеральний директор Baykar Халюк Байрактар в кулуарах Всесвітньої оборонної виставки в Ер-Ріяді.

Потужність виробництва становитиме близько 120 одиниць на рік, але досі не ясно, чи буде виробництво на українському заводі зосереджено на моделі дронів TB2 або TB3.

Халюк Байрактар зазначив, що попри безпекові питання плани “повністю просуваються вперед” і ніщо не може їх зупинити.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук провів робочу зустріч з генеральним директором компанії Baykar Makina Халюком Байрактаром.

Український посол у Туреччині Василь Боднар заявив, що використання безпілотників Bayraktar за їх прямим призначенням, ударом по ворожих силах, наразі є неефективним.

У вересні минулого року очільник компанії з виробництва Bayraktar заявив, що інвестує $100 млн у проєкти в Україні, адже нинішня війна стала війною дронів, і Україна має в ній деяку перевагу.