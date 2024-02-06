Турецький виробник безпілотників Baykar почав будівництво заводу в Україні, - ЗМІ

Турецька компанія Baykar почала будівництво свого виробництва під Києвом. На заводі працюватимуть близько 500 людей.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на генерального директора компанії.
“Наш завод будується… нам потрібно близько 12 місяців, щоб завершити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури”, - сказав генеральний директор Baykar Халюк Байрактар в кулуарах Всесвітньої оборонної виставки в Ер-Ріяді.
Потужність виробництва становитиме близько 120 одиниць на рік, але досі не ясно, чи буде виробництво на українському заводі зосереджено на моделі дронів TB2 або TB3.
Халюк Байрактар зазначив, що попри безпекові питання плани “повністю просуваються вперед” і ніщо не може їх зупинити.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук провів робочу зустріч з генеральним директором компанії Baykar Makina Халюком Байрактаром.
Український посол у Туреччині Василь Боднар заявив, що використання безпілотників Bayraktar за їх прямим призначенням, ударом по ворожих силах, наразі є неефективним.
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У вересні 2022 року Залужний заявив, що за три доби завдяки Bayraktar ЗСУ знищили ворожої техніки на $26,5 млн.
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У лютому минулого року Міноборони узгодило місце для центру обслуговування безпілотників Bayraktar
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Кабінет міністрів прогнозує запуск і перший випуск продукції заводу в 2025 році.
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У квітні Україна підписала з турецькою компанією Baykar три нові угоди, які дадуть зброю нового покоління.
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Baykar планує завершити будівницто заводу з виробництва БпЛА в Україні наприкінці 2024 року.
У вересні минулого року очільник компанії з виробництва Bayraktar заявив, що інвестує $100 млн у проєкти в Україні, адже нинішня війна стала війною дронів, і Україна має в ній деяку перевагу.