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Турецький виробник безпілотників Baykar почав будівництво заводу в Україні, - ЗМІ

Потужність виробництва становитиме близько 120 одиниць на рік.

Турецький виробник безпілотників Baykar почав будівництво заводу в Україні, - ЗМІ
Ударний безпілотник Bayraktar
Фото: yeniakit.com.tr

Турецька компанія Baykar почала будівництво свого виробництва під Києвом. На заводі працюватимуть близько 500 людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на генерального директора компанії. 

“Наш завод будується… нам потрібно близько 12 місяців, щоб завершити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури”, - сказав генеральний директор Baykar Халюк Байрактар в кулуарах Всесвітньої оборонної виставки в Ер-Ріяді.

Потужність виробництва становитиме близько 120 одиниць на рік, але досі не ясно, чи буде виробництво на українському заводі зосереджено на моделі дронів TB2 або TB3.

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Халюк Байрактар зазначив, що попри безпекові питання плани “повністю просуваються вперед” і ніщо не може їх зупинити.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук провів робочу зустріч з генеральним директором компанії Baykar Makina Халюком Байрактаром.

Український посол у Туреччині Василь Боднар заявив, що використання безпілотників Bayraktar за їх прямим призначенням, ударом по ворожих силах, наразі є неефективним.

У вересні минулого року очільник компанії з виробництва Bayraktar заявив, що інвестує $100 млн у проєкти в Україні, адже нинішня війна стала війною дронів, і Україна має в ній деяку перевагу.

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