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Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт щодо розмитнення автомобілів у “Дії”

Автори законопроєкту очікують, що розмитнення автомобілів через “Дію” унеможливить будь-які корупційні схеми на митниці.

Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт щодо розмитнення автомобілів у “Дії”

Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт № 10380 щодо розмитнення автомобілів у застосунку “Дія”. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Міністр зауважив, що законопроєкт прибирає людський фактор з процесу визначення митної вартості авто, від якої розраховують митні збори. Після ухвалення законопроєкту можна буде подати декларацію для розмитнення авто в застосунку чи на порталі “Дія”. 

Також Федоров зазначив, що цифровізація зробить процес розмитнення прозорим та швидким. Він висловив впевненість, що це унеможливить будь-які корупційні схеми на митниці.

Нагадаємо, нещодавно у межах візиту до України заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд зустрілась із командою Мінцифри. Під час зустрічі Михайло Федоров повідомив, що митницю і податкову очікують революційні зміни по треку цифрової трансформації. Йдеться про розмитнення авто в Дії та еАкциз. Федоров назвав їх “геймченджерами сфери”. Очікується, що діджиталізація допоможе викорінити корупцію в розмитненні та вивести ринок підакцизного алкоголю й тютюну з тіні.

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