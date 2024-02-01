"Укрнафта" досягла компромісу з АРМА і сплатила 21 млн грн за управління Glusco

ПАТ "Укрнафта" перерахувала до державного бюджету України 21 млн грн в якості гарантованих платежів за управління мережею заправок Glusco.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Арештовані активи «мережа АЗС Глуско» мають повноцінно працювати на потреби країни, приносити прибуток державі та бути джерелом сплати податків до державного бюджету", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виконуючи умови договору управління, Укрнафта здійснила платіж за декілька місяців.

Підприємство спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів підписали спільну заяву на концентрацію на адресу Антимонопольного комітету. Після погодження з АМКУ "Укрнафта" зможе розпочати фактичне управління мережею Glusco.

Раніше повідомлялося, що АРМА хоче розірвати договір з Укрнафтою на управління Glusco, бо підприємство досі не є джерелом надходжень до держбюджету.