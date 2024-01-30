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Міноборони повідомило про зекономлені 3,3 млрд грн на закупівлі пально-мастильних матеріалів для армії

Уклали вже сім контрактів.

Міноборони повідомило про зекономлені 3,3 млрд грн на закупівлі пально-мастильних матеріалів для армії
Фото: EPA/UPG

Державний оператор тилу (ДОТ) зекономив 3,3 млрд грн на закупівлі пально-мастильних матеріалів для армії.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Вже є перші сім укладених контрактів на загальну суму 6,5 мільярда гривень. Завдяки закупівельній стратегії, яку Міноборони вважає ефективною, ДОТ отримав економію порівняно з орієнтовною вартістю – 3,3 мільярда гривень.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков повідомив, що у фокусі – підготовка до нової системи закупівлі харчування для військових.

Що відомо про ДОТ ("Державний оператор тилу")

  • Оператор запрацював із грудня 2023 року. Міноборони заявило, що впровадило зміни для того, щоб уникнути перебоїв у постачанні їжі для ЗСУ, а також унеможливити корупцію.
  • На початку листопада міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про призначення гендиректора ДОТ. Ним став Арсен Жумаділов, який до цього очолював Агенцію ресурсного забезпечення армії.
  • Водночас у МО ліквідовують департамент, який займався закупівлею продуктових наборів для військових.
  • ДОТ перебере на себе обов’язки та запустить усі процеси тилових закупівель для ЗСУ – зокрема, харчів, одягу, пально-мастильних матеріалів, бронежилетів, касок. Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що нова закупівельна агенція побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.
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