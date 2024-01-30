Міноборони повідомило про зекономлені 3,3 млрд грн на закупівлі пально-мастильних матеріалів для армії

Уклали вже сім контрактів.

Державний оператор тилу (ДОТ) зекономив 3,3 млрд грн на закупівлі пально-мастильних матеріалів для армії.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Вже є перші сім укладених контрактів на загальну суму 6,5 мільярда гривень. Завдяки закупівельній стратегії, яку Міноборони вважає ефективною, ДОТ отримав економію порівняно з орієнтовною вартістю – 3,3 мільярда гривень.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков повідомив, що у фокусі – підготовка до нової системи закупівлі харчування для військових.

Що відомо про ДОТ ("Державний оператор тилу")