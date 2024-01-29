Прем'єр-міністри України і Люксембургу обговорили конфіскацію російських активів

Серед інших тем розмови - питання євроінтеграції України і підтримки Ukraine Facility на 50 млрд євро.

Прем'єр-міністри України Денис Шмигаль і Люксембургу Люк Фріден провели онлайн-розмову.

За словами Шмигаля, йшлося, зокрема, про питання євроінтеграції України та підтримки Ukraine Facility на 50 млрд євро, а також посилення санкцій проти Росії та замороження її активів.

"Люксембург тут робить вагомий внесок. Наголосив, що конфіскація цих активів може стати цінним ресурсом для відновлення України", - зауважив український прем'єр.

Очільники урядів також говорили про реалізацію спільних домовленостей, які досягнули під час зустрічі у Давосі Люк Фріден та Президент Володимир Зеленський.

"Отримав запевнення від колеги, що Люксембург і надалі надаватиме Україні всебічну допомогу... Люксембург підтримуватиме нашу державу стільки, скільки буде необхідно", - додав Шмигаль.