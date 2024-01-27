Пройшла перша зустріч новоствореної Ради підприємців

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся із членами Ради підприємців, указ про створення якої напередодні підписав Володимир Зеленський.

"На виконання доручення Президента я зустрівся з членами Ради: Олегом Гороховським, Костянтином Єфименком, Тарасом Кицмеєм, Вячеславом Климовим, Олександром Конотопським, Артемом Бородатюком, Дмитром Олійником", – розповів Єрмак.

Він зазначив, що на зустрічі обговорили подальші дії, організацію роботи. Крім цього, темою розмови була ще одна ініціатива президента – Всеукраїнська економічна платформа "Зроблено в Україні", ідея якої полягає в діалозі влади, зокрема, з малим та середнім бізнесом із регіонів.

Фото: Андрій Єрмак Пройшла перша зустріч Ради підприємців

"Ми всі добре знаємо, що бізнес - це рушійна сила держави. Ми всі зацікавлені, щоб він процвітав і наша країна була заможною", – наголосив керівник ОП.

Він зауважив, що діалог "був чесним, почули та зрозуміли один одного".

"Обговорили подальші дії, нашу дорожню карту. Фокусуємось на практичних рішеннях і конкретних результатах", – резюмував Єрмак.

До Ради увійшли підприємці, які створили відомі компанії, десятки тисяч робочих місць, чесно сплачують податки, мають гарну репутацію серед українців та сприяють розвитку підприємців.

Про таке розповів співзасновник та СЕО Монобанку Олег Гороховський. Він заявив, що перша зустріч ради пройшла конструктивно.

"Ми обговорили можливі формати та організацію роботи, наше бачення, домовилися про наступні кроки. Ми очікуємо від уряду дій та змін. Створення консультаційної Ради – це перший крок на цьому шляху", – написав він.

Зауважив, що Рада, яка розпочне роботу наступного тижня, займатиметься питаннями безпечності ведення бізнесу в Україні.

"Ще раз озвучили мету створення групи – Україна має стати безпечною для заняття бізнесом. Тільки на прикладі відношення влади до внутрішнього інвестора Україна може стати цікавою для інвестора зовнішнього", – наголосив Гороховський.