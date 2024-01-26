На Ставці сьогодні обговорювали фронтову ситуацію. Доповіді – детальні, кожний напрямок. І загалом наші оборонні операції та активні дії. Авдіївка, Марʼїнка, Купʼянський напрямок, південні напрямки – до кожного максимальна увага.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Проаналізували також на Ставці всі питання щодо снарядів – заповнення дефіцитів, постачання у війська, домовленостей із партнерами та власного виробництва. Дуже важливо: українське виробництво зброї, снарядів демонструє позитивну динаміку. Я вдячний усім, хто залучений, кожному й кожній, хто працює заради наших власних можливостей – в Україні”, - наголосив президент.

Він додав, що сьогодні обговорили захист України від російського повітряного терору – і прикордонних міст, і наших фронтових позицій.

Також президент провів нараду щодо нашої роботи з партнерами у Євросоюзі та відносин із державами-сусідами.

Сьогодні ж відбулась нарада щодо фінансової ситуації, роботи податкової, податкових надходжень.

“Головне для держави й усього нашого суспільства – щоб у кожного з українських підприємців були можливості для більш активної економічної роботи. А отже, і для того, щоб українські бюджети могли більше орієнтуватися на сили своєї економіки. Держава, державні інституції, кожен із посадовців зобов’язані робити все можливе, щоб сприяти легальному, “білому” бізнесу”, - наголосив голова держави.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні ми даємо старт заснуванню нового механізму комунікації з підприємцями.

“Засновуємо Всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий. І різні регіони нашої держави. І інвестори, і релоковані підприємства. “Зроблено в Україні” – це не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Уся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі”, - пообіцяв президент України.

Організувати роботу платформи має уряд разом з Офісом, обласними державними адміністраціями, експертами. Головне завдання – щоб це був інструмент дієвої комунікації, щоб спілкування завжди підтримувалось операційними рішеннями – тим, що державні інституції роблять або змінюють, і тим, що створить нову, нормальну історію відносин, зокрема, між правоохоронцями та підприємцями.

“Потребуємо більшої впевненості для бізнесу й більшої легальної, “білої” економіки для України. Потребуємо більше українських виробництв, більше українського продукту різних галузей. І щойно підписав укази, які дадуть змогу створити саме такий комунікаційний механізм – Раду з питань підприємництва, – як це й визначено, зокрема, нещодавнім рішенням РНБО, і всеукраїнську платформу для активізації підприємництва та нашого, українського продукту”, - підкреслив Володимир Зеленський.