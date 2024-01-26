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Сирена у Харкові буде вмикатись тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, - Терехов

Це полегшить роботу всім службам та дозволить набагато ефективніше працювати бізнесу.

Сирена у Харкові буде вмикатись тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, - Терехов
Сирена оповіщення (архівне фото)
Фото: thelocal.no

З цього року сирена вмикатиметься в Харкові тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області. 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Сьогодні депутати міської ради підтримали мою ініціативу і ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу”, - написав Терехов. 

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Він наголосив, що це полегшить роботу всім службам та дозволить набагато ефективніше працювати бізнесу. 

Мер Харкова зазначив, що цей проєкт буде втілений в рамках створення єдиного муніципального ситуаційного центру. Його технічне оснащення профінансують міжнародні партнери.

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