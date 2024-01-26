Сирена у Харкові буде вмикатись тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, - Терехов

Це полегшить роботу всім службам та дозволить набагато ефективніше працювати бізнесу.

З цього року сирена вмикатиметься в Харкові тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Сьогодні депутати міської ради підтримали мою ініціативу і ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу”, - написав Терехов.

Він наголосив, що це полегшить роботу всім службам та дозволить набагато ефективніше працювати бізнесу.

Мер Харкова зазначив, що цей проєкт буде втілений в рамках створення єдиного муніципального ситуаційного центру. Його технічне оснащення профінансують міжнародні партнери.