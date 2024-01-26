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Міноборони повернуло собі майже 100 га землі на Одещині: посилять авіаприкриття держкордону

Загалом за місяць у області ухвалено рішень про повернення земель та майна на суму  близько 4 мільярдів гривень.

Міноборони повернуло собі майже 100 га землі на Одещині: посилять авіаприкриття держкордону
Фото: Міноборони

На Одещині у власність Міноборони повернули землельні ділянки, які  впродовж попередніх років були противправно виведені зі сфери управління оборонного відомства.

"Повернуті земельні ділянки тепер використають для зміцнення обороноздатності держави. А саме – для створення авіаційного прикриття Державного кордону в Південному регіоні з використанням розгалуженої аеродромної системи", – повідомили у Міноборони. 

Загалом лише протягом останнього місяця Міноборони забезпечило фактичне виконання 30 судових рішень, ухвалених в інтересах відомства судами міста Одеси та Одеської області. 

Вони стосуються повернення з чужого незаконного володіння сторонніх осіб 26 земельних ділянок загальною площею понад 99 гектарів та нерухомого майна загальною площею понад 23 тисячі квадратних метрів, ринкова вартість якого за попередніми оцінками складає близько 4 мільярдів гривень.

Наразі триває аналіз судових рішень, ухвалених на користь Міноборони по всій території України.

Нещодавно Міноборони заявило, що проводить аудит усіх договорів із компаніями, які можуть бути афілійовані з сім'єю Гринкевича. Попередньо встановлено, що компанії зірвали постачання ЗСУ за 23 контрактами, а попередні збитки становлять понад 1,5 млрд гривень.

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