У наглядовій раді фірми, що зірвала постачання Україні пострілів для мін, була пов'язана з Росією жінка, – Ніколаєнко

До наглядової ради словацької компанії Sevotech, яка під час масштабної війни зірвала контракт на постачання Міноборони 100 000 пострілів для мін і 15 000 комплектів шоломів і бронежилетів, входила жінка, що має росіян серед бізнес-партнерів. Про це повідомила журналістка Цензор.нет Тетяна Ніколаєнко.
Вона нагадала, що "Львівський арсенал" мав купити міни через компанію Sevotech. Перед отриманням українських коштів в наглядову раду фірми зайшов український бізнесмен Владислав Кліщар.
Окрім нього, в 2022 членами наглядової ради були Мартін Гарінг (з 11.04.2022 до 08.12.2022), Ян Кучера (з 11.04.202 до 08.12.2022) та Катарина Гарінг (з 11.04.2022 до 08.12.2022).
"Так, правильно, всі зайшли і вийшли в один день. Так от, в цієї Гарінг є фірма European Defence Readiness Chamber, z.s", – повідомила журналістка.
На своєму сайті компанія проголошує метою діяльності просування України в НАТО і ЄС та "забезпечення самостійних поставок військової техніки для України".
Організаторка фірми при цьому вчилась у Москві, має бізнеспартнерів росіян і проводить постійно тренінги з Союзом жінок Росії.
"Там в неї є постійна партнерка – така собі Галина Рокецька. Дружина колишнього губернатора Тюмені, зі зв'язками в бізнес і кримінальних колах, а її онука працює в адміністрації Путіна. Щоб знайти все це, мені знадобилось 2 години. Можна спитати, як перевіряли "Sevotech", і чи перевіряли взагалі, перед тим, як підписати спочатку прямий контракт на броніки, а потім через Збітнєва на міни. І не отримати ні того, ні іншого. Вишенька на торт – після попередніх розслідувань про команду Кліщара автор отримала фото візитки загадкового Олександра Мельничука. Як виявляється, він теж входить в компанію Гарінг EDRCh", – повідомила Ніколаєнко.
- Про зрив контракту з Sevotech стало відомо з розслідування журналістів hromadske. Загалом міністерство оборони України витратило 2 млрд гривень на контракти із закупівлі боєприпасів, які не були виконані, а кошти не повернуті. Це контракт на постачання мінометних мін із "Львівським арсеналом", контракт на 30 000 танкових пострілів із хорватською WDG promet та 15 000 комплектів шоломів і бронежилетів зі словацькою Sevotech. За кілька місяців до угоди з Міноборони, у серпні 2022-го, "Львівський Арсенал" уклав контракт зі словацькою компанією Sevotech, яка не є великим гравцем ринку озброєнь, але присутня на ньому вже 20 років. Sevotech повинен був привезти 100 тисяч мін в Україну майже за 1,5 млрд грн. "Львівський арсенал" же мав тільки отримати кошти від Міністерства й перерахувати їх далі, залишивши собі 3% – рівно стільки, скільки було дозволено постановою Кабміну.