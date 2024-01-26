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У наглядовій раді фірми, що зірвала постачання Україні пострілів для мін, була пов'язана з Росією жінка, – Ніколаєнко

Катаріна Гарінг пов'язана з Собзом жінок РФ і мала бізнес-партнерів із Росії. До наглядової ради фірми, що мала контракт на постачання Міноборони України, вона зайшла в 2022 (і вийшла також). 

До наглядової ради словацької компанії Sevotech, яка під час масштабної війни зірвала контракт на постачання Міноборони 100 000 пострілів для мін і 15 000 комплектів шоломів і бронежилетів, входила жінка, що має росіян серед бізнес-партнерів. Про це повідомила журналістка Цензор.нет Тетяна Ніколаєнко. 

Вона нагадала, що "Львівський арсенал" мав купити міни через компанію Sevotech. Перед отриманням українських коштів в наглядову раду фірми зайшов український бізнесмен Владислав Кліщар.

Окрім нього, в 2022 членами наглядової ради були Мартін Гарінг (з 11.04.2022 до 08.12.2022), Ян Кучера (з 11.04.202 до 08.12.2022) та Катарина Гарінг (з 11.04.2022 до 08.12.2022). 

"Так, правильно, всі зайшли і вийшли в один день. Так от, в цієї Гарінг є фірма European Defence Readiness Chamber, z.s", – повідомила журналістка.

На своєму сайті компанія проголошує метою діяльності просування України в НАТО і ЄС та "забезпечення самостійних поставок військової техніки для України".

Організаторка фірми при цьому вчилась у Москві, має бізнеспартнерів росіян і проводить постійно тренінги з Союзом жінок Росії.

Катаріна Гарінг
Фото: Тетяна Ніколаєнко в Facebook
Катаріна Гарінг

Фото: Тетяна Ніколаєнко в Facebook

"Там в неї є постійна партнерка – така собі Галина Рокецька. Дружина колишнього губернатора Тюмені, зі зв'язками в бізнес і кримінальних колах, а її онука працює в адміністрації Путіна. Щоб знайти все це, мені знадобилось 2 години. Можна спитати, як перевіряли "Sevotech", і чи перевіряли взагалі, перед тим, як підписати спочатку прямий контракт на броніки, а потім через Збітнєва на міни. І не отримати ні того, ні іншого. Вишенька на торт – після попередніх розслідувань про команду Кліщара автор отримала фото візитки загадкового Олександра Мельничука. Як виявляється, він теж входить в компанію Гарінг EDRCh", – повідомила Ніколаєнко. 

  • Про зрив контракту з Sevotech стало відомо з розслідування журналістів hromadske. Загалом міністерство оборони України витратило 2 млрд гривень на контракти із закупівлі боєприпасів, які не були виконані, а кошти не повернуті. Це контракт на постачання мінометних мін із "Львівським арсеналом", контракт на 30 000 танкових пострілів із хорватською WDG promet та 15 000 комплектів шоломів і бронежилетів зі словацькою Sevotech. За кілька місяців до угоди з Міноборони, у серпні 2022-го, "Львівський Арсенал" уклав контракт зі словацькою компанією Sevotech, яка не є великим гравцем ринку озброєнь, але присутня на ньому вже 20 років. Sevotech повинен був привезти 100 тисяч мін в Україну майже за 1,5 млрд грн. "Львівський арсенал" же мав тільки отримати кошти від Міністерства й перерахувати їх далі, залишивши собі 3% – рівно стільки, скільки було дозволено постановою Кабміну.
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