У наглядовій раді фірми, що зірвала постачання Україні пострілів для мін, була пов'язана з Росією жінка, – Ніколаєнко

Катаріна Гарінг пов'язана з Собзом жінок РФ і мала бізнес-партнерів із Росії. До наглядової ради фірми, що мала контракт на постачання Міноборони України, вона зайшла в 2022 (і вийшла також).

До наглядової ради словацької компанії Sevotech, яка під час масштабної війни зірвала контракт на постачання Міноборони 100 000 пострілів для мін і 15 000 комплектів шоломів і бронежилетів, входила жінка, що має росіян серед бізнес-партнерів. Про це повідомила журналістка Цензор.нет Тетяна Ніколаєнко.

Вона нагадала, що "Львівський арсенал" мав купити міни через компанію Sevotech. Перед отриманням українських коштів в наглядову раду фірми зайшов український бізнесмен Владислав Кліщар.

Окрім нього, в 2022 членами наглядової ради були Мартін Гарінг (з 11.04.2022 до 08.12.2022), Ян Кучера (з 11.04.202 до 08.12.2022) та Катарина Гарінг (з 11.04.2022 до 08.12.2022).

"Так, правильно, всі зайшли і вийшли в один день. Так от, в цієї Гарінг є фірма European Defence Readiness Chamber, z.s", – повідомила журналістка.

На своєму сайті компанія проголошує метою діяльності просування України в НАТО і ЄС та "забезпечення самостійних поставок військової техніки для України".

Організаторка фірми при цьому вчилась у Москві, має бізнеспартнерів росіян і проводить постійно тренінги з Союзом жінок Росії.

Фото: Тетяна Ніколаєнко в Facebook Катаріна Гарінг

Фото: Тетяна Ніколаєнко в Facebook

"Там в неї є постійна партнерка – така собі Галина Рокецька. Дружина колишнього губернатора Тюмені, зі зв'язками в бізнес і кримінальних колах, а її онука працює в адміністрації Путіна. Щоб знайти все це, мені знадобилось 2 години. Можна спитати, як перевіряли "Sevotech", і чи перевіряли взагалі, перед тим, як підписати спочатку прямий контракт на броніки, а потім через Збітнєва на міни. І не отримати ні того, ні іншого. Вишенька на торт – після попередніх розслідувань про команду Кліщара автор отримала фото візитки загадкового Олександра Мельничука. Як виявляється, він теж входить в компанію Гарінг EDRCh", – повідомила Ніколаєнко.