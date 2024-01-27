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Російські окупанти завдали артилерійських ударів по Харківщині

Під час обстрілу КУп'янська постраждав працівник поліції.

Російські окупанти завдали артилерійських ударів по Харківщині
обстріли Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

Російська армія впродовж доби завдала артилерійських та мінометних обстрілів по 15 населених пунктах. Під час обстрілу Куп'янська поранення отримав працівник поліції.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі 27 січня ворог завдав кількох ударів по м. Куп'янськ. Пошкоджено приватні будинки, гараж. Близько 00:20 окупанти обстріляли с. Синельникове Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

Вчора о 10:40 окупанти з артилерії калібру 152 мм обстріляли м. Куп'янськ. Поранень зазнав працівник поліції. Потерпілого госпіталізували, стан середній. Пошкоджено приватний будинок. 

Близько 13:30 ворог з РСЗВ обстріляв с. Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. 

Надвечір окупанти  обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району із РСЗВ. Пошкоджено приватний будинок. 

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