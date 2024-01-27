Російські окупанти завдали артилерійських ударів по Харківщині

Близько 13:30 ворог з РСЗВ обстріляв с. Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок.

Уночі 27 січня ворог завдав кількох ударів по м. Куп'янськ. Пошкоджено приватні будинки, гараж. Близько 00:20 окупанти обстріляли с. Синельникове Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російська армія впродовж доби завдала артилерійських та мінометних обстрілів по 15 населених пунктах. Під час обстрілу Куп'янська поранення отримав працівник поліції.

Під час обстрілу КУп'янська постраждав працівник поліції.

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