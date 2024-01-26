Головне за п’ятницю, 26 січня: понад 90 бойових зіткнень, зсув ґрунту на Закарпатті

Бої під Авдіївкою, 94 бойових зіткнення, ворожі обстріли, засідання Ставки. Яким запам’ятається 702-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили Авдіївку, Куп’янськ, південь – усі найважливіші напрямки дій. Головкомандувач Залужний, командувачі Сирський, Тарнавський, Москальов, Гнатов та інші зробили детальні доповіді щодо ситуції на фронті.

Також на Ставці обговорили ситуацію зі снарядами. Зокрема, пошук нових контрактів, взаємодію з партнерами щодо ритмічності МТД, постійне нарощування власного виробництва.

Також йшлося про роботу над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування дронів.

Крім того, Верховний Головнокомандувач заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, особливо від російського повітряного терору, і доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 94 бойових зіткнення.

Ворог завдав 8 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новоградівки Донецької області та Антонівки Херсонської області) та здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, школи, дитячі садочки, торгівельний центр та інша цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 10 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 19 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївки та ще 9 атак неподалік Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 26 січня – в нашій новині.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що відбувся черговий репатріаційний захід: на підконтрольну уряду України територію сьогодні повернено тіла (останки) 77 оборонців України.

Робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час. Повернення тіл відбулось, зокрема, за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Тіла передадуть судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Законопроєкт про мобілізацію уряд мав надати Верховній Ради сьогодні, 26 січня. Розглянути його в першому читанні повинні 6 лютого, повідомив під час дискусії "2024: сценарії для країни" в рамках проєкту LB.ua і EFI Group "Нова країна" голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія.

За його словами, депутати декілька днів вивчали першу версію законопроєкту та правки до нього. Після цього вони "змусили уряд забрати" законопроєкт і доопрацьовувати.

"6 лютого буде проголосовано перше читання. Я б хотів, розуміючи, що армія чекає цього законопроєкту, проголосувати в першому і в цілому", – сказав він.

Арахамія прогнозує, що принаймні дві "опозиційні фракції" не дадуть проголосувати в цілому.

"Тому ми зробимо перерву на тиждень, проголосуємо скорочення строків, і через тиждень, 13 чи 14, проголосуємо в другому читанні. Підемо спецпроцедурою і якось там висидимо і зробимо це для того, щоб це проголосувати", – сказав він.

Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни” “Сценарії для країни: як долати виклики 2024 року” можна прочитати тут:

У Дубівській громаді Тячівського району відбувся масштабний зсув ґрунту. Через зсув виникає критична загроза перекриття доріг та річок на Тячівщині, можуть бути пошкоджені приватні домогосподарства. Вже пошкоджено сотні дерев.

"Схожа ситуація з підтопленнями була зафіксована в 1998 році. Тоді паводком зносило житлові будинки та місцеві дороги", – повідомили у ДП "Ліси України".

Спровокували зсув на території філії "Мокрянського лісомисливського господарства" рясні опади, через які відбулися нищівні паводки й серйозне розмʼякшення ґрунтів.

"Завершив оперативну нараду з представниками екстрених служб, Національної поліції, РВА, лісівниками та іншими залученими структурами", – повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. Він додав, що площа зсуву станом на сьогодні становить 10,5 га.

"Однак фіксуємо рух породи, тож зсувний процес триває", – сказав Микита.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!