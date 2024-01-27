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Під Кривим Рогом зіткнулися легковик та вантажівка. Постраждали 4 людини, у тому числі діти

Серед постраждалих – 2 дитини.

Під Кривим Рогом зіткнулися легковик та вантажівка. Постраждали 4 людини, у тому числі діти
Фото: ДСНС

Сьогодні, пообіді, сталося зіткнення легковика Geely CK та вантажівки MAN на автошляху Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв, поблизу села Новоюлівка Криворізького району, повідомляє ДСНС. 

В легковому автомобілі був затиснутий конструкціями водій, якого за допомогою гідравлічного інструменту вдалося врятувати. 

Окрім цього, було травмовано жінку та двоє дітей, які на момент ДТП перебували в легковику. 

Всіх доправлено екстреною медичною допомогою до лікарні.

Представники поліції встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 10 січня у Києві на Гостомельському шосе внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинула людина.

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