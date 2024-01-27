Сьогодні, пообіді, сталося зіткнення легковика Geely CK та вантажівки MAN на автошляху Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв, поблизу села Новоюлівка Криворізького району, повідомляє ДСНС.
В легковому автомобілі був затиснутий конструкціями водій, якого за допомогою гідравлічного інструменту вдалося врятувати.
Окрім цього, було травмовано жінку та двоє дітей, які на момент ДТП перебували в легковику.
Всіх доправлено екстреною медичною допомогою до лікарні.
Представники поліції встановлюють обставини події.
Нагадаємо, 10 січня у Києві на Гостомельському шосе внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинула людина.