Сьогодні, пообіді, сталося зіткнення легковика Geely CK та вантажівки MAN на автошляху Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв, поблизу села Новоюлівка Криворізького району, повідомляє ДСНС.

В легковому автомобілі був затиснутий конструкціями водій, якого за допомогою гідравлічного інструменту вдалося врятувати.

Окрім цього, було травмовано жінку та двоє дітей, які на момент ДТП перебували в легковику.

Всіх доправлено екстреною медичною допомогою до лікарні.

Представники поліції встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 10 січня у Києві на Гостомельському шосе внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинула людина.