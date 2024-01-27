Померла дитина, яка постраждала від російського обстрілу Харківщини

У лікарні померла 13-річна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На жаль, сьогодні у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою", – розповів Синєгубов.

Він додав, що дитина отримала складні осколкові поранення і тривалий час перебувала у комі.