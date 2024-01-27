Померла дитина, яка постраждала від російського обстрілу Харківщини

У лікарні померла 13-річна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"На жаль, сьогодні у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою", – розповів Синєгубов.
Він додав, що дитина отримала складні осколкові поранення і тривалий час перебувала у комі.
- Під час обстрілу 17 січня у Малому Бурлуці загинула 61-річна жінка. Крім того, 10-річному хлопчику внаслідок отриманої травми ампутовано кінцівку.
- Крім того, того дня окупанти пошкодили Будинок культури, зазнали ушкоджень житлові будинки.
- Також росіяни вдарили по адміністративній будівлі.