Землі лісфонду на 1,5 млрд гривень, які привласнив ексголова СБУ Хорошковський, повернули державі

Йдеться про 40 ділянок земель лісового масиву на Черкащині, площею 65 га.

Прокуратура повернула у власність держави 40 земельних ділянок лісогосподарського призначення в адміністративних межах Бобрицької сільської ради Канівського району, якими незаконно заволодів колишній голова СБУ та перший віце-прем’єр-міністр України. Вартість землі становить понад 1,5 млрд грн.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Черкаська обласна прокуратура у судовому порядку витребувала 65 га лісового масиву з незаконного володіння колишнього високопосадовця, який до Революції Гідності працював головою СБУ та першим віце-прем’єр-міністром України. Як можна зрозуміти із фото, опублікованого прокуратурою, йдеться про Валерія Хорошковського, який у часи Януковича був головою СБУ та першим віце-прем’єр-міністром України.

Прокурори встановили факт привласнення земель лісового фонду. Вони виділялися певним особам, а у 2005 році потрапили у власність родини топ-чиновника. Відтак перейшли з державної у приватну власність.

Прокуратура відреагувала на порушення інтересів держави та пред’явила до суду позов про повернення їх державі.

Спір двічі розглядав Верховний Суд. Відповідачі упродовж цього часу не полишали спроб зберегти незаконно набуте право на землі, що мають належати державі. Вони змінювали кадастрові номери та конфігурацію ділянок. Оскаржували судові рішення і затягували судовий розгляд.

Наприкінці 2022 року за результатами розгляду нової справи Канівський міськрайонний суд Черкаської області задовольнив позов прокуратури. Однак це рішення відповідачі знову оскаржили.

Під час перегляду справи апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін. Наразі воно набрало законної сили.

Наступним кроком прокуратури стане виконання судового рішення: землі перейдуть у державну власність, зокрема, їх повернуть Черкаській обладміністрації.

На Одещині у власність Міноборони повернули землельні ділянки, які впродовж попередніх років були противправно виведені зі сфери управління оборонного відомства. Землі використають для зміцнення обороноздатності держави, а саме – для створення авіаційного прикриття Державного кордону в Південному регіоні з використанням розгалуженої аеродромної системи.