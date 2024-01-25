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Судитимуть 34 осіб, які організували мережу гральних залів по Україні

Для того, щоб не мати "проблем" із поліцією, організатори залучили до справи двох правоохоронців.

Судитимуть 34 осіб, які організували мережу гральних залів по Україні
Судитимуть 34 осіб, причетних до грального бізнесу в Україні
Фото: Офіс Генпрокурора

Прокурори скерували до суду справу щодо 34 учасників злочинної організації, яка розгорнула мережу гральних закладів на території України.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб організувала розгалужену мережу гральних закладів на території м. Києва, Київської області та м. Одеси", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора. 

Щоб не мати "проблем" із поліцією, до "бізнесу" залучили двох правоохоронців. 

Поліцейські за хабарі мали не реагувати на виявлені факти незаконної діяльності з проведення азартних ігор. В ході розслідування провели понад 200 обшуків за місцями проживання фігурантів, офісних приміщеннях, які забезпечували діяльність незаконних гральних закладів та у приміщеннях, де функціонували гральні зали. 

Судитимуть 34 осіб, які організували мережу гральних залів
Фото: Офіс генпрокурора
Судитимуть 34 осіб, які організували мережу гральних залів

Правоохоронці вилучили понад 530 одиниць комп’ютерної техніки, чорнову бухгалтерію, записи та інші речі і предмети, які вказують на діяльність гральних закладів. Крім того, у гральних закладах, а також за місцями проживання організаторів вилучено понад 2,6 млн грн, 125 тис доларів США, 5 тис євро.

В організаторів знайшли понад 2,5 млн гривень
Фото: Офіс Генпрокурора
В організаторів знайшли понад 2,5 млн гривень

У ході розслідування наклали арешт на майно обвинувачених на загальну суму понад 100 млн грн. 

Особам, які забезпечували діяльність гральних закладів, та організаторам інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, а також надання неправомірної вигоди службовій особі.

Правоохоронцям інкриміновано бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, одержання неправомірної вигоди службовою особою, а також створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній.

У жовтні минулого року детективи БЕБ у Києві припинили діяльність ще 71 підпільного грального закладу, вилучили 150 моноблоків, 815 системних блоків, 865 моніторів, маршрутизатори та роутери.

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