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В Україні заочно судитимуть заступника голови Держдуми РФ Бабакова

Йому загрожує довічне.

В Україні заочно судитимуть заступника голови Держдуми РФ Бабакова
Олександр Бабаков
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо російського олігарха, заступника голови Державної думи РФ Олександра Бабакова, який виправдовував війну проти України та голосував за антиукраїнські закони.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Бабаков голосував за низку федеральних законів щодо "включення до складу РФ" Запорізької області та Херсонської області, разом зі Снігурівським та Олександрівським районами Миколаївської області.

Також в ефірі російських пропагандистських каналів він заявляв, що захоплені росіянами частини Донецької та Херсонської областей "є економічною територією, які Росія повинна не спонсорувати, а розвивати й використовувати у власних економічних цілях".

ДБР повідомило про підозру Бабакову за статтею за ч. 3 ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування та визнання збройної агресії РФ проти України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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