В Україні заочно судитимуть заступника голови Держдуми РФ Бабакова

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо російського олігарха, заступника голови Державної думи РФ Олександра Бабакова, який виправдовував війну проти України та голосував за антиукраїнські закони.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Обвинувальний акт направлено до суду.
Бабаков голосував за низку федеральних законів щодо "включення до складу РФ" Запорізької області та Херсонської області, разом зі Снігурівським та Олександрівським районами Миколаївської області.
Також в ефірі російських пропагандистських каналів він заявляв, що захоплені росіянами частини Донецької та Херсонської областей "є економічною територією, які Росія повинна не спонсорувати, а розвивати й використовувати у власних економічних цілях".
ДБР повідомило про підозру Бабакову за статтею за ч. 3 ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування та визнання збройної агресії РФ проти України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
- У листопаді минулого року Бабаков отримав підозру від СБУ. Повідомлялося, що він володіє однією з українських енергокомпаній. Зокрема, в її управлінні перебувають об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві. Раніше, в 2018 році, Бабаков заперечував що володіє активами в Україні.
- А в грудні Бабакова оголосили в розшук.
- У квітні минулого року українська прокуратура також повідомила про підозру голові та депутатам російської Держдуми. Вони підтримали прийняття рішень, які посягають на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави.