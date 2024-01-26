​Росіяни завдали ракетного удару по Херсону і випустили 350 снарядів по області за добу

Одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

За минулу добу російські війська здійснили 73 обстріли Херсонської області, випустивши 350 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Також ворог здійснив ракетний удар по Херсону, застосувавши балістику. Також по місту спрямував 26 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; дошкільний навчальний заклад та торгівельний центр у Херсоні; стільникового вежу у Бериславському районі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення.